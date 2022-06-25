Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

GERVINHO'YA KARŞILIK EMRE MOR!

61 Saat'in haberine göre; Oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor'a iletirken bordo-mavili kulüp farklı bir yöntem izleyerek, Gervinho'ya karşılık Emre Mor'u talep ettİği öğrenildi.