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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadroya katmak için bir süredir yoğun uğraş verdiği Emre Mor transferinde gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin transferde devreye girdiği ve Karagümrük'e teklifini ilettiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri de sürpriz transfer hamlesini doğruladı. İşte flaş gelişmelerin detayları ve Trabzonspor'un Emre Mor teklifi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:12
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Larsen'in transferlerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, harekata devam ediyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Savunmasını güçlendiren Karadeniz Fırtına'sı, gözünü hücum hattına çevirdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Nwakaeme ile sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Kanat mevkisine takviye yapmak için arayışlarıı sürdüren bordo-mavililerden sürpriz bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Emre Mor'a kanca attı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Bonservisi Karagümrük'te bulunan 24 yaşındaki futbolcu için farklı bir formül üretildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

PIRLO GERVINHO'YU İSTEDİ!
Karagümrük'e geçtiğimiz hafta imza atan Andrea Pirlo, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Gervinho'ya talip oldu.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

GERVINHO'YA KARŞILIK EMRE MOR!
61 Saat'in haberine göre; Oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor'a iletirken bordo-mavili kulüp farklı bir yöntem izleyerek, Gervinho'ya karşılık Emre Mor'u talep ettİği öğrenildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Gervinho'ya karşılık bir miktar da para teklif eden Trabzonspor'un bu talebi Karagümrük tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

MENAJERİ DOĞRULADI!
Oyuncu ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken Emre'nin menajeri Trabzonspor iddialarını doğruladı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla dikkat çekti.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Her iki kanatta da oynayabilen Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.

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