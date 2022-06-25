Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor çalımı! Teklif ortaya çıktı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Larsen'in transferlerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, harekata devam ediyor.
Savunmasını güçlendiren Karadeniz Fırtına'sı, gözünü hücum hattına çevirdi.
Nwakaeme ile sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı.
Kanat mevkisine takviye yapmak için arayışlarıı sürdüren bordo-mavililerden sürpriz bir hamle geldi.
Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Emre Mor'a kanca attı.
Bonservisi Karagümrük'te bulunan 24 yaşındaki futbolcu için farklı bir formül üretildi.
PIRLO GERVINHO'YU İSTEDİ!
Karagümrük'e geçtiğimiz hafta imza atan Andrea Pirlo, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Gervinho'ya talip oldu.
GERVINHO'YA KARŞILIK EMRE MOR!
61 Saat'in haberine göre; Oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor'a iletirken bordo-mavili kulüp farklı bir yöntem izleyerek, Gervinho'ya karşılık Emre Mor'u talep ettİği öğrenildi.
Gervinho'ya karşılık bir miktar da para teklif eden Trabzonspor'un bu talebi Karagümrük tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.
MENAJERİ DOĞRULADI!
Oyuncu ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken Emre'nin menajeri Trabzonspor iddialarını doğruladı.
Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Her iki kanatta da oynayabilen Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.