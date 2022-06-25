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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da, 51. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kulübün net borcu, 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:34
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'un 51. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün borcu da açıklandı. Bordo-mavililerin net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi.

Toplantıda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Ağaoğlu açıklamasında, "Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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