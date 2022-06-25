Haberler Trabzonspor Haji Wright işi yokuşta!

Haji Wright işi yokuşta!

Haji Wright için sıkı pazarlıklar yapılırken kulübü SonderjyskE, işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Sportif direktör Esben Hansen, "Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Satıştan ne kadar para kazanırsam o kadar fazla iş yapmam gerekir" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Haji Wright işi yokuşta!
Haji Wright için sıkı pazarlıklar yapılırken kulübü SonderjyskE, işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Sportif direktör Esben Hansen, "Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Satıştan ne kadar para kazanırsam o kadar fazla iş yapmam gerekir" dedi.
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