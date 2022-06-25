Haji Wright işi yokuşta!

Haji Wright için sıkı pazarlıklar yapılırken kulübü SonderjyskE, işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Sportif direktör Esben Hansen, "Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Satıştan ne kadar para kazanırsam o kadar fazla iş yapmam gerekir" dedi.
Haji Wright için sıkı pazarlıklar yapılırken kulübü SonderjyskE, işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Sportif direktör Esben Hansen, "Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Satıştan ne kadar para kazanırsam o kadar fazla iş yapmam gerekir" dedi.