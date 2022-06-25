Gelecek hafta çok kritik

Bordo mavili kulüp için gelecek hafta bir hayli hareketli geçecek. Pazartesi günü yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak olan Karadeniz ekibinde, belirsizliğini koruyan transferlerde de daha kesin adımlar atacak.
Bordomavili kulüp için gelecek hafta bir hayli hareketli geçecek. Pazartesi günü yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak olan Karadeniz ekibinde, belirsizliğini koruyan transferlerde de daha kesin adımlar atacak. Ya görüşülen isimler bitirilecek ya da alternatif olarak belirlenen adaylarla görüşmelere başlanacak. Yönetim, 4 Temmuz'da gerçekleşirilecek yurt dışı kampına kadar kadroyu kurmak için çalışıyor.