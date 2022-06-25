TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a bir Viking forvet daha! Jörgen Strand Larsen...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de tekrardan şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi için bordo-mavililer iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Fırtına'da yeni Viking kapıda...
Umut Bozok'ta hala gelişme kaydedemeyen, Haji Wright konusunda ise Danimarka kulübünün inadını kıramayan Trabzonspor, hemen bir alternatif isim daha belirledi.
Zaman kaybetmeden Hollanda ekibi ile iletişime geçen bordo mavililer, teklifini bile iletti.
Gelen bilgilere göre Bologna, Larsen'i 5 milyon Euro'ya kadrosuna katmak istiyor.
SÖRLOTH VE CORNELIUS ÖRNEĞI
Ancak Groningen gelecekteki satış için daha yüksek bir yüzde istedi.
Bunu fırsat bilen Trabzonspor ise 1.93 boyundaki golcü için sürpriz bir hamle yaptı.
2 milyon Euro önerdiği Norveçli golcünün bir sonraki satış hakkı için Groningen'e yüzde 35 pay teklif etti.
Trabzonlu yetkililerin, önce Sörloth'un sonra da Cornelius'un gösterdiği performansı hatırlatıp, "Asıl parayı bir sonraki satıştan kazanacaksınız" diyerek Hollandalıları ikna etmeye çalıştığı bildirildi.
DEĞERİNİ YÜKSELTTİ
Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan 22 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek.
1.93'lük boyuyla hava toplarında rakip savunmaların büyük sıkıntı çektiği bir isim olan Larsen, performansıyla fiyatını da sürekli yükseltiyor.
Oyuncu son 6 ayda değerini 3 milyon Euro artırdı.