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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a bir Viking forvet daha! Jörgen Strand Larsen...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon Süper Lig'de tekrardan şampiyonluk yaşamak için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Kadroda rotasyonu ve genişliği artırmak isteyen bordo-mavililerde gündeme bir Viking forvet daha geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Umut Bozok'ta hala gelişme kaydedemeyen, Haji Wright konusunda ise Danimarka kulübünün inadını kıramayan Trabzonspor, hemen bir alternatif isim daha belirledi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

O da Hollanda ekibi Groningen'in Norveçli forvet Jörgen Strand Larsen oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Zaman kaybetmeden Hollanda ekibi ile iletişime geçen bordo mavililer, teklifini bile iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Bu kadar acele edilmesinde ise İtalyan takımı Bologna'nın da işin içinde olması oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Gelen bilgilere göre Bologna, Larsen'i 5 milyon Euro'ya kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

SÖRLOTH VE CORNELIUS ÖRNEĞI

Ancak Groningen gelecekteki satış için daha yüksek bir yüzde istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Bunu fırsat bilen Trabzonspor ise 1.93 boyundaki golcü için sürpriz bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

2 milyon Euro önerdiği Norveçli golcünün bir sonraki satış hakkı için Groningen'e yüzde 35 pay teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Trabzonlu yetkililerin, önce Sörloth'un sonra da Cornelius'un gösterdiği performansı hatırlatıp, "Asıl parayı bir sonraki satıştan kazanacaksınız" diyerek Hollandalıları ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan 22 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

1.93'lük boyuyla hava toplarında rakip savunmaların büyük sıkıntı çektiği bir isim olan Larsen, performansıyla fiyatını da sürekli yükseltiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a genç Viking forvet!

Oyuncu son 6 ayda değerini 3 milyon Euro artırdı.

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