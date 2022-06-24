Uğurcan Avrupa’ya gitmeli ama...

Interforması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bordo-mavili takım ve Uğurcan Çakır için övgü dolu ifadeler kullandı. Hakan, Uğurcan'ın Avrupa'ya gitmesi için tam zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca Trabzonspor'un Avrupa takımlarının kalitesinde bir oluşumda olduğunu da kaydetti. Çalhanoğlu "Uğurcan için Avrupa'ya gelmesinin tam zamanı. Ama Trabzonspor da Avrupa takımlarının kalitesinde bir oluşum içerisinde. O yüzden en iyi oyuncularını ve kaptanlarını bırakmak istemeyeceklerdir" şeklinde konuştu.