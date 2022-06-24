Haberler Trabzonspor Uğurcan Avrupa’ya gitmeli ama...

Uğurcan Avrupa’ya gitmeli ama...

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bordo-mavili takım ve Uğurcan Çakır için övgü dolu ifadeler kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Uğurcan Avrupa’ya gitmeli ama...
Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bordo-mavili takım ve Uğurcan Çakır için övgü dolu ifadeler kullandı. Hakan, Uğurcan'ın Avrupa'ya gitmesi için tam zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca Trabzonspor'un Avrupa takımlarının kalitesinde bir oluşumda olduğunu da kaydetti. Çalhanoğlu "Uğurcan için Avrupa'ya gelmesinin tam zamanı. Ama Trabzonspor da Avrupa takımlarının kalitesinde bir oluşum içerisinde. O yüzden en iyi oyuncularını ve kaptanlarını bırakmak istemeyeceklerdir" şeklinde konuştu.
DİĞER
Güzel oyuncu Emine Ün eflatun bikinisiyle böyle görüntülendi! Ters ışık korkusu panikletti
New York’ta aşk başkadır: Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak evleniyorlar
Cenk'te mutlu son yakın! Ümraniye'de flaş görüşme
Fırtına'da Bartra yeniden gündemde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Bartra yeniden gündemde
Fırtına'dan Jorgen Strand Larsen atağı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morita'yla yakın temas Morita'yla yakın temas 06:28
Muleka'ya yeni teklif Muleka'ya yeni teklif 06:19
Emre Mor Fenerbahçe'ye Emre Mor Fenerbahçe'ye 00:55
Okan Buruk PSG'li yıldızı istedi Okan Buruk PSG'li yıldızı istedi 00:53
"Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" 00:15
Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." 00:15
Daha Eski
O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha 00:15
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı 00:10
Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 00:10
Aslan'dan çifte transfer bombası! Aslan'dan çifte transfer bombası! 00:10
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları 00:10
Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... 00:10