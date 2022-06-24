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Sisteme göre transfer

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Sisteme göre transfer

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz ve teknik heyetimizle sürekli temastayız. Çok önceden belirlenen listeler, görüşülen isimler söz konusu. Ama 'Sezon bitti, hadi kimi alacağız' diye bir durum yok. Hocamızın oynatmak istediği oyuna uygun olarak belirlenen isimler üzerinden yürüyoruz" diye konuştu.

'KALİTE ARTTIKÇA MALİYET ARTIYOR'

Ağaoğlu ayrıca "İsimler üzerinden gitmek benim tarzım değil. Ancak hocamızın istediği mevkiler yönünde çalışmalar sadece bugün değil her zaman yürütülüyor. Transfer konusunda oyuncunun kalitesi kadar maliyeti de önemli. Tabii kalite arttıkça maliyet de artıyor. Şartları bize uyan her ismi transfer edebiliriz" dedi.

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