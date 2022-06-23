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Trabzonspor'da kombine fiyatları açıkladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kombine fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre en düşük kombine fiyatı 1967 lira olarak belirlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 17:46
Trabzonspor'da kombine fiyatları açıkladı!

Trabzonspor'un 2022-2023 sezonunda kombine fiyatları belli oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2022-2023 sezonunda kendi evimizde oynayacağımız müsabakaları kapsayan kombine satışlarımız yarın başlıyor!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda Şampiyon Trabzonsporumuzun ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-2023 sezonu kombine bilet satışlarımız başlıyor.

Öncelik Hakkı

Kombine satışlarımız 24 Haziran, Cuma günü saat 10:00 itibarıyla başlayacaktır. Satışlarda ilk 5 (beş) gün, 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlarımıza öncelik hakkı tanınacaktır. Genel satışa ise 29 Haziran, Çarşamba günü başlanacaktır.

İndirimler

Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımızın; Divan üyelerimizin ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarlarımızın kombine alımlarında yüzde 10 indirim hakkı bulunmaktadır.

Bir kişi YALNIZCA 1 (bir) indirim hakkından faydalanabilir.

Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımız, ilk beş gün hem internetten hem Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında; ilk beş günden sonra ise YALNIZCA Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında bu indirimden faydalanabilirler.

Aynı şekilde Trabzonspor Divan Üyeleri de Passolig gişelerinden yapacakları alımlarda bu indirimden faydalanabilirler.
Hem internet alışverişlerinde hem Passolig gişelerinde yüzde 10 indirim uygulanacak Trabzonspor kredi kartları ise aşağıda yer almaktadır:

Trabzonspor Denizbank Bonus

Trabzonspor Garanti Bonus

Trabzonspor Vakıfbank World

Trabzonspor QNB CardFinans

Trabzonspor Maximum İş Bankası

KDV dahil kombine bilet fiyatları

VIP Platinum 22.500 TL

VIP Gold 17.500 TL

VIP Silver 12.500 TL

Batı Tribün 6.000 TL

Doğu Tribün 5.000 TL

Fırtına Tribün 3.000 TL

Güney / Kuzey Kale Arkası 1.967 TL

Takımımızın UEFA turnuvalarına katılacak olması dolayısı ile VIP PLATİNUM, VIP GOLD ve VIP SİLVER kombine biletlerimiz sınırlı sayıda satışa çıkarılacaktır.

Taksitli Kombine Alımı

Kombine fiyatlarımız peşin ve kredi kartına tek çekim fiyatlarıdır. Taraftarlarımız taksit istedikleri takdirde taksit sayısına bağlı olarak vade farkı uygulanacaktır.

Aşağıdaki kredi kartları ile taksitli kombine alımı yapılabilmektedir:

Vakıfbank World

Akbank Axess

Denizbank Bonus

HSBC Advantage

Garanti Bankası Bonus

Halkbank Paraf

İş Bankası Maximum

Ziraat Bankası Combo

QNB Finansbank Card Finans

Passolig Satış Noktaları

Passolig İnternet Sitesi (www.passo.com.tr) – Passo Mobil Uygulama

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Trabzon

Meydan Passolig Kombine Satış Gişesi, Trabzon

Hatırlatma

Kombine satışları sadece Trabzonspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacak olup kart vizelerinin 01.06.2023 tarihine kadar uzatılmış olması gerekmektedir.

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