Trabzonspor'da kombine fiyatları açıkladı!

Trabzonspor'un 2022-2023 sezonunda kombine fiyatları belli oldu.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
2022-2023 sezonunda kendi evimizde oynayacağımız müsabakaları kapsayan kombine satışlarımız yarın başlıyor!
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda Şampiyon Trabzonsporumuzun ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-2023 sezonu kombine bilet satışlarımız başlıyor.
Öncelik Hakkı
Kombine satışlarımız 24 Haziran, Cuma günü saat 10:00 itibarıyla başlayacaktır. Satışlarda ilk 5 (beş) gün, 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlarımıza öncelik hakkı tanınacaktır. Genel satışa ise 29 Haziran, Çarşamba günü başlanacaktır.
İndirimler
Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımızın; Divan üyelerimizin ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarlarımızın kombine alımlarında yüzde 10 indirim hakkı bulunmaktadır.
Bir kişi YALNIZCA 1 (bir) indirim hakkından faydalanabilir.
Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımız, ilk beş gün hem internetten hem Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında; ilk beş günden sonra ise YALNIZCA Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında bu indirimden faydalanabilirler.
Aynı şekilde Trabzonspor Divan Üyeleri de Passolig gişelerinden yapacakları alımlarda bu indirimden faydalanabilirler.
Hem internet alışverişlerinde hem Passolig gişelerinde yüzde 10 indirim uygulanacak Trabzonspor kredi kartları ise aşağıda yer almaktadır:
Trabzonspor Denizbank Bonus
Trabzonspor Garanti Bonus
Trabzonspor Vakıfbank World
Trabzonspor QNB CardFinans
Trabzonspor Maximum İş Bankası
KDV dahil kombine bilet fiyatları
VIP Platinum 22.500 TL
VIP Gold 17.500 TL
VIP Silver 12.500 TL
Batı Tribün 6.000 TL
Doğu Tribün 5.000 TL
Fırtına Tribün 3.000 TL
Güney / Kuzey Kale Arkası 1.967 TL
Takımımızın UEFA turnuvalarına katılacak olması dolayısı ile VIP PLATİNUM, VIP GOLD ve VIP SİLVER kombine biletlerimiz sınırlı sayıda satışa çıkarılacaktır.
Taksitli Kombine Alımı
Kombine fiyatlarımız peşin ve kredi kartına tek çekim fiyatlarıdır. Taraftarlarımız taksit istedikleri takdirde taksit sayısına bağlı olarak vade farkı uygulanacaktır.
Aşağıdaki kredi kartları ile taksitli kombine alımı yapılabilmektedir:
Vakıfbank World
Akbank Axess
Denizbank Bonus
HSBC Advantage
Garanti Bankası Bonus
Halkbank Paraf
İş Bankası Maximum
Ziraat Bankası Combo
QNB Finansbank Card Finans
Passolig Satış Noktaları
Passolig İnternet Sitesi (www.passo.com.tr) – Passo Mobil Uygulama
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Trabzon
Meydan Passolig Kombine Satış Gişesi, Trabzon
Hatırlatma
Kombine satışları sadece Trabzonspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacak olup kart vizelerinin 01.06.2023 tarihine kadar uzatılmış olması gerekmektedir.