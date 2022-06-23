Haberler Trabzonspor Djaniny ile devam

Djaniny ile devam

Yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny'nin mukavelesini uzatmak istiyor. 31 yaşındaki forvetle önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 senelik anlaşma yapılması planlanıyor. Djaniny de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Djaniny ile devam
Yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny'nin mukavelesini uzatmak istiyor. 31 yaşındaki forvetle önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 senelik anlaşma yapılması planlanıyor. Djaniny de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.
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