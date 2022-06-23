Djaniny ile devam

Yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny'nin mukavelesini uzatmak istiyor. 31 yaşındaki forvetle önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 senelik anlaşma yapılması planlanıyor. Djaniny de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.
Yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny'nin mukavelesini uzatmak istiyor. 31 yaşındaki forvetle önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 senelik anlaşma yapılması planlanıyor. Djaniny de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.