TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

FIFA'nın "Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023'e kadar sözleşmelerini askıya alabilir" kararı sonrası Shakhtar Donetsk'li stoper Marlon için gaz basan Trabzonspor, resmi temasları da sıklaştırdı.
FIFA'nın "Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023'e kadar sözleşmelerini askıya alabilir" kararı sonrası Shakhtar Donetsk'li stoper Marlon için gaz basan Trabzonspor, resmi temasları da sıklaştırdı.
Bordo-mavililerin Ukrayna ekibine Marlon için FIFA'nın tanıdığı süre boyunca kiralama teklifi yaptığı belirlendi.
'GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ
Bunun üzerine Trabzonspor, Ukrayna ekibine son bir teklifte daha bulundu.
Bu öneri de FIFA'nın tanıdığı süre boyunca oyuncuyu kiralama oldu.
26 yaşındaki futbolcunun da kulübüyle görüşerek ayrılık talebini bir kez daha yinelediği belirtildi.
Trabzonspor kiralama teklifine satın alma opsiyonu maddesi de eklettirmeyi planlıyor. Bordo mavililer, Ukrayna temsilcisine ne kadarlık bir ücret teklif ettiği bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
Ancak kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Oyuncu kamp başına yetiştirlmeye çalışılacak.
2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR
Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.
3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR
Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.
BARÇA'YA TRANSFER OLDU
1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.
Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.
12 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Marlon Santos geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.
KAAN AYHAN APRONDA
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'nun Sportif Direktörü Giovanni Rossi konuştu.
Rossi, "Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Her teklifi değerlendiriyoruz" dedi.
Trabzonspor, stoper için Marlon ile görüşse de diğer adayları da hazırda tutmak istiyor.
Fırtına, Marlon'un alternatifi için Kaan Ayhan'ı bir adım önde tutuyor.