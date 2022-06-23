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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro ile yola çıkmak isteyen bordo-mavililer transferde stoper konusunda Marlon'dan vazgeçmiyor. Brezilyalı savunma oyuncusu da Trabzonspor'a gelmek için elinden gelen fedakarlıklara başladı. Brezilyalı futbolcu Ukrayna temsilcisine ayrılmak istediğini iletti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

FIFA'nın "Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023'e kadar sözleşmelerini askıya alabilir" kararı sonrası Shakhtar Donetsk'li stoper Marlon için gaz basan Trabzonspor, resmi temasları da sıklaştırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Bordo-mavililerin Ukrayna ekibine Marlon için FIFA'nın tanıdığı süre boyunca kiralama teklifi yaptığı belirlendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Daha önceki görüşmelerde yüksek bonservis bedeliyle Trabzonspor'a zorluk çıkartan Ukrayna ekibinin, FIFA'nın kararı sonrası eli kolu bağlandı ve tüm şartlar Trabzonspor lehine döndü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

'GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ

Bunun üzerine Trabzonspor, Ukrayna ekibine son bir teklifte daha bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Bu öneri de FIFA'nın tanıdığı süre boyunca oyuncuyu kiralama oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

26 yaşındaki futbolcunun da kulübüyle görüşerek ayrılık talebini bir kez daha yinelediği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Trabzonspor kiralama teklifine satın alma opsiyonu maddesi de eklettirmeyi planlıyor. Bordo mavililer, Ukrayna temsilcisine ne kadarlık bir ücret teklif ettiği bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Ancak kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Oyuncu kamp başına yetiştirlmeye çalışılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

BARÇA'YA TRANSFER OLDU

1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

12 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Marlon Santos geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

KAAN AYHAN APRONDA

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'nun Sportif Direktörü Giovanni Rossi konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Rossi, "Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Her teklifi değerlendiriyoruz" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Marlon ayrılmak istiyor

Trabzonspor, stoper için Marlon ile görüşse de diğer adayları da hazırda tutmak istiyor.

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