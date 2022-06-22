Yusuf Yazıcı: Trabzonspor'a dönerim

Karadeniz devinin 2019'da 17.5 milyon euro'ya Fransa'nın Lille takımını sattığı ve geçtiğimiz sezonun devre arasında CSKA Moskova kulübüne kiralanan Yusuf Yazıcı, sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdı. 25 yaşındaki 10 numara, bir taraftarın "Trabzonspor'a dönmek ister misin?" şeklindeki soruya "Neden olmasın, çok özledim" diye yanıt verdi. Bu arada Yusuf için Lille kulübüne Premier Lig ve Bundesliga'dan teklifler gittiği, 1.84 boyundaki yıldızın bu ülkedeki takımlardan birine imza atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.