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Yusuf Yazıcı: Trabzonspor'a dönerim

Lille’in satmak istediği 25 yaşındaki 10 numara, “Trabzonspor’a dönmek ister misin” şeklindeki soruya “Neden olmasın. Çok özledim” cevabını verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Yusuf Yazıcı: Trabzonspor'a dönerim

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Karadeniz devinin 2019'da 17.5 milyon euro'ya Fransa'nın Lille takımını sattığı ve geçtiğimiz sezonun devre arasında CSKA Moskova kulübüne kiralanan Yusuf Yazıcı, sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdı. 25 yaşındaki 10 numara, bir taraftarın "Trabzonspor'a dönmek ister misin?" şeklindeki soruya "Neden olmasın, çok özledim" diye yanıt verdi. Bu arada Yusuf için Lille kulübüne Premier Lig ve Bundesliga'dan teklifler gittiği, 1.84 boyundaki yıldızın bu ülkedeki takımlardan birine imza atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
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