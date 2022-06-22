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Öncelik Umut Bozok’ta

Milli aradan sonra bombaları bir günde patlatan ve 4 transfer birden açıklayan bordo-mavililerin golcü transferine de bu hafta nokta koyması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Öncelik Umut Bozok’ta
Milli aradan sonra bombaları bir günde patlatan ve 4 transfer birden açıklayan bordo-mavililerin golcü transferine de bu hafta nokta koyması bekleniyor. Forvet listedeki isimleri tek tek eleyen bordo-mavililer önceliği Umut Bozok'a verecek. Kasımpaşa'da müthiş bir sezon geçiren, 20 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olan 25 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Yönetim bir yandan oyuncunun bonservisi elinde olan Lorient ile masaya oturdu, bir yandan da Umut'u ikna etmeye çalışıyor.
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