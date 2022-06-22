NBA’de de Trabzonspor

NBA'de şampiyon Golden State Warriors oldu. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Stephen Curry, San Francisco'da ailesiyle şampiyonluğu kutladığı esnada ağaca çıkan Hayati Emre Bilgin, Trabzonspor bayrağı açtı.
NBA'de şampiyon Golden State Warriors oldu. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Stephen Curry, San Francisco'da ailesiyle şampiyonluğu kutladığı esnada ağaca çıkan Hayati Emre Bilgin, Trabzonspor bayrağı açtı. Görüntüler sosyal medyayı salladı. Bilgin'in Vakfıkebirli olduğu ve eğitim için ABD'de bulunduğu belirtildi.