Haberler Trabzonspor NBA’de de Trabzonspor

NBA’de de Trabzonspor

NBA'de şampiyon Golden State Warriors oldu. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Stephen Curry, San Francisco'da ailesiyle şampiyonluğu kutladığı esnada ağaca çıkan Hayati Emre Bilgin, Trabzonspor bayrağı açtı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
NBA’de de Trabzonspor
NBA'de şampiyon Golden State Warriors oldu. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Stephen Curry, San Francisco'da ailesiyle şampiyonluğu kutladığı esnada ağaca çıkan Hayati Emre Bilgin, Trabzonspor bayrağı açtı. Görüntüler sosyal medyayı salladı. Bilgin'in Vakfıkebirli olduğu ve eğitim için ABD'de bulunduğu belirtildi.
DİĞER
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu pembe mayosuyla havuz başında poz verdi! Bedava tatilin keyfini böyle çıkardı!
Melis Sütşurup ile Bodrum'a balayına giden Mustafa Sandal'a Emina Jahovic şoku
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Anlaşma tamam! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim
Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
Zilhicce ayı nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:51
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 00:29
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 00:29
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... 00:28
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 00:28
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! 00:28