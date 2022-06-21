Zirve Trabzonspor’un

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, en cok taraftara sahip olan takım konumunda. Bordo-mavilileri Şenol Guneş Stadyumu'nda bu sezon oynadığı maclarda toplam 546 bin 736 biletli taraftar takip etti. Karadeniz devinin mac başına ortalaması 28 bin 776 taraftar oldu. Bu istatistikle de Super Lig'in zirvesinde yer aldı. Fırtına, tribunlerden de hatrı sayılır bir gelir elde etti.

KOMBİNE İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor yonetimi, onumuzdeki sezonun kombine fiyatlarını bu hafta icinde netleştirecek. Fiyatlar uzerinde son detayların konuşulduğu ve kombinelerin temmuzda satışa cıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

İSTİKRARIN ADI UĞURCAN

Transferin odağında olan isimlerin başında gelen kaleci Uğurcar Cakır tam bir istikrar abidesi. Super Lig'de 3 bin 229 dakika gorev yapan 26 yaşındaki eldiven, 36 macın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Muhteşem bir performans gosterdi.

FAİR-PLAY'DE DE EN ÖNDE

Bordo-mavililer, Spor Toto Super Lig'de sarı kart ve kırmızı kart sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz devi 57 sarı kart ve 4 kırmızı kart gordu. Ligde 6 sarı kartla Edgar le ilk sıraya yerleşirken, Uğurcan, Bakasetas ve Peres 5 sarı kart gordu.

TÜM PLANLAR HAZIR

Kulübün Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tum planları Şampiyonlar Ligi'ne gore yaptıklarını belirtti. Hancı, "Onumuzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha cok ihtiyac duyacağız. Bu bizi başarıya goturecek" ifadesini kullandı.