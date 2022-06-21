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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediliyor. Bordo-mavililerde öncelik stoper... Trabzonspor'da olası Marlon transferi gerçekleşmezse Abdullah Avcı yönetime iki ismin adını verdi. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Bordo- mavililer yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Ancak Shakhtar Donetsk henüz Trabzonspor'un önerdiği rakamlara yaklaşmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

26 yaşındaki savunma oyuncusu bu konuda devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Kulübünden transferine izin verilmesini istediği belirtilirken henüz Ukrayna ekibinden beklenen cevap gelmedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Özellikle Marc Bartra top tekniği ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Kaan Ayhan ise top tekniği ve hızıyla öne çıkan bir isim.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

KAAN GALATASARAY DA LİSTESİNDE

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden Transfer çalışmalarına başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün'ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

İlk 11'de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle satın almayı planlıyor.

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