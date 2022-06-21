TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı alternatifleri belirledi! Listede 2 aday var

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.
Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçti.
Bordo- mavililer yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı.