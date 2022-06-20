‘Taraftarı çok seviyorum’

Edin Visca, Trabzonsporlu taraftarlara da bir parantez açtı ve şunları söyledi: Gerçekten müthiş bir taraftarımız var. Her maçta tam dolu tribünlere oynuyoruz. Bu inanılmaz güzel bir durum. Bende taraftarlarımızla beraber. Trabzonspor'la beraber yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu yüzden taraftarlarımız bizim için gerçekten çok önemli onları çok seviyorum.

'TRABZON ÇOK HUZURLU'

Trabzon'un çok huzurlu bir şehir olduğunun da altını çizen tecrübeli futbolcu, "Şehir gerçekten tam bir futbol şehri. Bunun dışında şehir çok sakin ve huzurlu bir yer. Deniziyle ve doğasıyla birlikte insanı rahatlatan bir yapıya sahip. Yoğun maç ve antrenman tempomuzdan dolayı tarihi yerleri pek fazla gezme fırsatım olmadı ama tüm bunlardan sonra güzel bir keşif yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.