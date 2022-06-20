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Son dakika: Trabzonspor Nwakaeme'ye veda etti

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nwakaeme'ye veda etti. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:01
Son dakika: Trabzonspor Nwakaeme'ye veda etti

Trabzonspor, Anthony Nwakame için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadeleri yer aldı.

Anthony Nwakaeme de geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a bir veda mesajı yayınlamıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.
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