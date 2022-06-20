Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin hangi takıma gideceği merak konusu oldu.
Nijeryalı kanat oyuncusunun ismi son olarak Fenerbahçe ile anılmıştı.
Ancak sarı-lacivertli kulüp, Nwakaeme'yi transfer etmediklerini duyurdu.
Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin hangi takıma gideceği merak konusu oldu.
Nijeryalı kanat oyuncusunun ismi son olarak Fenerbahçe ile anılmıştı.
Ancak sarı-lacivertli kulüp, Nwakaeme'yi transfer etmediklerini duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
33 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken, flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Suudi Arabistan ekibi El İttihad'ın Nwakaeme ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, El İttihad'ın kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Haberde; Nwakaeme'nin yeni kulübünden yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.
NWAKAEME KİMDİR?
21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Nwakaeme, kariyerinde daha önce Vejle, Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer-Sheva'da forma giydi.
Yıldız isim, 2018 yılında ise 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
33 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde 47 gol, 40 asistlik performans ortaya koydu.
Nwakaeme, bordo-mavililerin geçen sezon kazandığı şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu.
Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.