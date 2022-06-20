Haberler Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklayan Anthony Nwakaeme'nin ismi son dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla görüşmediklerini duyururken, Nijeryalı futbolcunun yeni durağı ise belli oldu. Nwakaeme'nin yeni kulübünde kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 19:55
Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin hangi takıma gideceği merak konusu oldu.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Nijeryalı kanat oyuncusunun ismi son olarak Fenerbahçe ile anılmıştı.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Ancak sarı-lacivertli kulüp, Nwakaeme'yi transfer etmediklerini duyurdu.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

33 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken, flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Suudi Arabistan ekibi El İttihad'ın Nwakaeme ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, El İttihad'ın kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Haberde; Nwakaeme'nin yeni kulübünden yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

NWAKAEME KİMDİR?

21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Nwakaeme, kariyerinde daha önce Vejle, Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer-Sheva'da forma giydi.

Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı

Yıldız isim, 2018 yılında ise 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi!
Trabzonspor'da ayrılık! "Sizi unutmayacağım"
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR?
Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! 20:14
Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi 19:57
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı 19:55
"Her zaman oyunun gücüne inandık" "Her zaman oyunun gücüne inandık" 19:55
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da 19:07
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı 19:05
Daha Eski
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! 18:28
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 18:03
Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu 17:42
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor 17:38
Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! 17:16
Kerem'in menajerinden transfer sözleri! Kerem'in menajerinden transfer sözleri! 17:11