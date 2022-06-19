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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 4 ismi kadrosuna katan bordo-mavililer stoper transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme yenileyen Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Bordo mavili takım, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. Yönetim, daha önceki 3 teklifi reddeden Shakhtar Donetsk kulübüne yeni bir öneri daha sunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Yeni teklifte belli bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay önerilmişti. Ukrayna'dan gelen haberler de olumlu yönde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

BASIN: TEKLİF BU KEZ TATMİN EDİCİ

Ukrayna basını dün "Trabzonspor, Marlon için ısrarlı davranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Futbolcu ayrılmak istediğini bildirdi. Bordo-mavililerin teklifi de tatmin edici seviyelerde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Bu işi büyük ihtimalle yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanabilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Hiçbir engel yok" diye yazarak bu transferin iyice olgunlaştığını duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği Marlon, tecrübesi, kalitesi ve oyun sezgileriyle defansın sigortası durumunda olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Bordo- mavili yönetim, sambacıyı bir fırsat transferi olarak görüyor ve işi bitirmek istiyor. Marlonda Türkiye'ye gelmek adına kulüplerin işi resmiyete dökmesini bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

BARÇA'YA TRANSFER OLDU

1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.

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