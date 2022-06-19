TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Marlon ile anlaşmaya vardı!

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme yenileyen Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.
Bordo mavili takım, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. Yönetim, daha önceki 3 teklifi reddeden Shakhtar Donetsk kulübüne yeni bir öneri daha sunmuştu.
Yeni teklifte belli bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay önerilmişti. Ukrayna'dan gelen haberler de olumlu yönde.
BASIN: TEKLİF BU KEZ TATMİN EDİCİ
Ukrayna basını dün "Trabzonspor, Marlon için ısrarlı davranıyor.
Futbolcu ayrılmak istediğini bildirdi. Bordo-mavililerin teklifi de tatmin edici seviyelerde.
Bu işi büyük ihtimalle yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanabilir.
Hiçbir engel yok" diye yazarak bu transferin iyice olgunlaştığını duyurdu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği Marlon, tecrübesi, kalitesi ve oyun sezgileriyle defansın sigortası durumunda olacak.
Bordo- mavili yönetim, sambacıyı bir fırsat transferi olarak görüyor ve işi bitirmek istiyor. Marlonda Türkiye'ye gelmek adına kulüplerin işi resmiyete dökmesini bekliyor.
2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR
Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.
3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR
Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.
BARÇA'YA TRANSFER OLDU
1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.
Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.
12 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Marlon Santos geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.