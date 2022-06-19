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Kontenjan problemi

TFF, yabancı kuralının 8+3 şeklinde devam ettiğini açıkladı. Karadeniz devinin kadrosunda, Larsen’in gelişiyle birlikte yabancı sayısı 16’ya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Kontenjan problemi
Yeni TFF yönetimi, dün gece yabancı kuralının aynen devam ettiğini (8+3, toplam 14 yabancı) açıkladı. Fırtına'da kontenjan sıkıntısı ise devam ediyor. Larsen'in gelişiyle kadrosunda 16 yabancı bulunan Trabzonspor, bu doğrultuda ilk olarak Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen ile temasa geçerek kendilerine kulüp bulmalarını söyledi. Bu 4 oyuncunun dışındaki isimlere gelecek olan teklifler de değerlendirmeye alınacak. Bordomavililerin kadrosunda Cornelius, Djaniny, Bakasetas, Hamsik, Siopis, Gervinho, Peres, Hugo, Denswil, Visca, Kouassi ve yeni transfer Larsen ile birlikte toplamda 16 yabancı oyuncu bulunuyor.
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