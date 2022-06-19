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Başarıya giden yol

Şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği geçen sezonda oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 81 puan toplayan Karadeniz devi bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Başarıya giden yol

Şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği geçen sezonda oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 81 puan toplayan Karadeniz devi bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

AYNISINI YAPIYOR

Karadeniz devi geçen yıl kamp başlamadan Gervinho, Hamsik'i almıştı. Koita, Cornelius'un ardından Siopis ve Denswil'i kiralamıştı. Bu sezon da bir günde 4 transferle yine erkenden yol alındı. Çalışmalar sürüyor.

EN GOLCÜ CORNELİUS

Bordo-mavili takımın Süper Lig'deki en skorer oyuncusu 15 golle Cornelius oldu. Danimarkalı forvet, milli takımında da etkili performansını sürdürdü.

TARİHİ FARKLAR ATTI

Fırtına, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında fark attı. Bordo- mavililer, sarı-lacivertli takıma 8, siyah-beyazlı ekibe 22 ve sarı-kırmızılılara ise tam 29 puan fark atarak sezonu tamamladı.

BORDO-MAVİ KARACA

Trabzon Botanik Parkı'nda, yaşayan karaca ailesinin 2 yavrusu dünyaya geldi. Büyükşehir belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Derya Saka, bakımını üstlendiği karaca yavrularına "Bordo" ve "Mavi" adını verdi.

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