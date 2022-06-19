38 yıl sonra boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde 1983'te başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, 1984-85 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordomaviye boyanmıştı. Bu yıl yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, Avcı'nın, geçen sezon 2. kez aynı renge boyandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde 1983'te başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, 1984-85 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordomaviye boyanmıştı. Bu yıl yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, Avcı'nın, geçen sezon 2. kez aynı renge boyandı.