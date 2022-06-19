Haberler Trabzonspor 38 yıl sonra boyandı

38 yıl sonra boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde 1983'te başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, 1984-85 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordomaviye boyanmıştı. Bu yıl yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, Avcı'nın, geçen sezon 2. kez aynı renge boyandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
38 yıl sonra boyandı
Sinop'un Gerze ilçesinde 1983'te başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, 1984-85 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordomaviye boyanmıştı. Bu yıl yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, Avcı'nın, geçen sezon 2. kez aynı renge boyandı.
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