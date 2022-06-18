Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Antwerp'e transfer oldu

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen Vincent Janssen, Royal Antwerp'e transfer oldu.
Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başarılı oyuncu daha önce Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçeforması da giymişti.
Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Monterrey formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.
Rood & Wit, de liefdevolle kleuren! 🎶❤️🤍#RAFC #WelcomeVincent pic.twitter.com/cS9C1FXfRr— Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 18, 2022