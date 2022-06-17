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Trabzonspor Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, yeni transferleri Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferine dair detayları KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:26 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:30
Trabzonspor Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin ayrıntılarını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan o bildiri;

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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