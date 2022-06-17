Trabzonspor Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin ayrıntılarını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan o bildiri;
Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Onlar fırtına gibi esmeye hazır, ya siz?🌪️— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 17, 2022
Güverteye hoş geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH