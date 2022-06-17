SON DAKİKA - Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da ayrılıklar da peş peşe yaşanacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre operasyonu yürüten yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak. Güçlü bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Fırtına'da gözden çıkarılan isimler belli oldu.
10 futbolcuyla görüşme gerçekleştiren bordo-mavili kurmaylar, istedikleri kulüple görüşme yapma konusunda izin verdi.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapma izni verdiği oyuncular, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabate oldu.