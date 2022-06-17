Haberler Trabzonspor SON DAKİKA - Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar!

SON DAKİKA - Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da ayrılıklar da peş peşe yaşanacak. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabaté'ye istedikleri kulüplerle transfer görüşmeleri yapabilmeleri konusunda izin verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:14
SON DAKİKA - Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da ayrılıklar da peş peşe yaşanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre operasyonu yürüten yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak. Güçlü bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Fırtına'da gözden çıkarılan isimler belli oldu.

10 futbolcuyla görüşme gerçekleştiren bordo-mavili kurmaylar, istedikleri kulüple görüşme yapma konusunda izin verdi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapma izni verdiği oyuncular, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabate oldu.

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