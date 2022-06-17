Şampiyon şahlandı

Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, transferde tam anlamıyla coştu. Geçen sezon hazırlık kampına neredeyse tüm yeni oyuncuları ile başlayan Fırtına, bu dönem de aynı şekilde hareket ediyor. Karadeniz devi dün sağ bek Jens Stryger Larsen, sol bek Eren Elmalı, orta saha Doğucan Haspolat ve stoper Denswil'i KAP'a bildirdi. Ayrıca forvet Umut Bozok ve stoper Marlon'un da yakın zamanda transfer edileceği dile getiriliyor.



JENS LARSEN



Şampiyon Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek takviyesi yapmak istiyordu. Bordomavililer, bu doğrultuda Jens Stryger Larsen'i Avusturya-Danimarka milli maçında izletmişti. Ardından da Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 31 yaşındaki savunmacı ile masaya oturmuştu. Taraflar anlaştı ve tecrübeli futbolcu dün Türkiye'ye geldi. Sağ bek olan Larsen'in en önemli özelliği ise sol bek ve stoper olarak da oynayabilmesi. Teknik direktör Abdullah Avcı transfer planlaması için, "Birçok bölgede oynayabilen futbolculara bakıyoruz" diye konuşmuştu. Larsen sağlık kontrolü sonrası imza atacak.



MARLON SANTOS



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği üzerine yeni sezon öncesinde stoper transferi de yapacak olan Trabzonspor'da Marlon'un ismi ön plana çıktı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 26 yaşındaki stoper Marlon'un ülkede yaşanan savaş nedeniyle ayrılık kararı aldığı, Fırtına'nın da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavililerin, uygun bir bonservis bedeli belirlenmesi halinde Brezilyalı'yı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'da savunma için bir diğer aday ise Marc Bartra. 31 yaşındaki Marc Bartra'nın İspanyol ekibi Betis ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



UMUT BOZOK



Fırtına, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok'u da renklerine bağlıyor. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunan 25 yaşındaki yıldız gelecek sezon bordo-mavili formayı giymeye çok yakın. Karadeniz devi, uzun süredir adı G.Saray ile anılan 1.78 boyundaki santrforu elini çabuk tutarak İstanbul'a davet etti. 38 maçta 20 gol atan ve 7 de asist yapan Umut coşmuştu. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Umut, iki ayağını da kullanıyor. Sözleşmesinde '2.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi var



EREN ELMALI



Abdullah Avcı, geçen sezon sol bek mevkiinde Trondsen, İsmail, Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf'u kullanmıştı. İstikrar sağlanamayan bu bölge için yönetim kolları sıvamıştı. Kasımpaşa ile geride kalan sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren için girişimlere başlanmıştı. Dün bu transferde de mutlu sona ulaşıldı. Paşa ile geçen sezon büyük çıkış yakalayan 21 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giydi. 1 gol attı, 4 asist yaptı. Eren, U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Talibi çok olan Eren ile bizzat Avcı görüşerek işi bitirdi.



DOĞUCAN HASPOLAT



Bordo-mavililer, Doğucan Haspolat'ın transferi için Kasımpaşa ve oyuncu ile anlaştı. 1.77 boyundaki futbolcu, Ocak 2020'de 300 bin euro'ya Paşa'ya gitmişti. Bu sezon dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki ön libero, 34 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ön libero, merkez orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen genç futbolcu, ilk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016'da Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıktı. 70. dakikada Vermeulen'in yerine girdi ve Eredevisie'de 2000 doğumlu forma giyen ilk futbolcu oldu. Yurt dışında bulunan Doğucan dün imza için İstanbul'a geldi.



STEFANO DENSWIL



Edgar ve Hugo'nun sakatlıklarında savunmaya ilaç olan Denswil, Trabzonspor'da devam edecek. Bologna'dan 1 yıllığına kiralanan ve İtalyan kulübüyle de kontratı sona eren Hollandalı stoperle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Avcı'nın kalmasını istediği 29 yaşındaki savunmacıya 3+1 yıllık imza attırıldı. Trabzonspor'un ilk KAP bildirimi yaptığı Hollandalı, geçtiğimiz sezon 29 lig maçında forma giymişti. Abdullah Avcı'nın joker oyuncularından olan Denswil, "Trabzonspor'da yeni şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek bordo-mavili ekipte kaldı.



İMZA ATMADI, OYNAMADI



Geçen sezon Seri A'da ilk 11 maçta forma giyen Larsen, ardından ise kadroya alınmadı. Bunun nedeninin ise kulübüyle sözleşme uzatmak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi. Kadro dışı kalan 31 yaşındaki sağ bek, sezonun geri kalan maçlarında bu nedenle görev alamamıştı.



GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ



Udinese'nin 5 yıl boyunca en istikrarlı oyuncuları arasında gösterilen Larsen, geçen sezon ise Galatasaray'ın gündemine gelmişti. O dönem çıkan iddialarda Jens Stryger Larsen için Udinese'nin Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 4 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti.



PAŞA'YA 5 MİLYON EURO



Trabzonspor, kadrosuna Kasımpaşa kulübünden kattığı iki oyuncu Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için 5 milyon euro civarında bir bonservis bedelini uzun vadeli olarak ödeyecek. Oyuncularla da 3'er yıllık sözleşme imzalanacak.



MALİYETİ 8.3 MİLYON EURO



Fırtına, Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 senelik anlaşma sağlandı. KAP'a yapılan bildirime göre, tecrübeli oyuncuya ilk 3 sezon için 1 milyon 250 bin euro ve 900 bin euro imza ücreti ödenecek. Opsiyon dönemi için ise 1 milyon 250 bin euro ve 450 bin euro imza ücreti ödenecek.