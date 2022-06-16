Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli...

Son dakika haberi... Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Çakır, Uğurcan'a 4 büyük ligden teklifler olduğunu belirterek, 10-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli beklediklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 21:39 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 21:47
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

Çakır, Uğurcan'a 4 büyük ligden teklifler olduğunu belirterek şunları söyledi:

Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz.

Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu.

Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig’e dünyaca ünlü golcüyü getiriyor! Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş yılın transferini Karagümrük yapıyor…
Antalya’da güneşi gören sahile koştu
İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın"
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da!
Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'a geldi!
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! 22:19
Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... 21:39
Fenerbahçe çift mesai yaptı! Fenerbahçe çift mesai yaptı! 21:19
Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi 21:17
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler 20:34
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular 20:02
Daha Eski
F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun 19:56
Muslera üçüncü kez baba oldu Muslera üçüncü kez baba oldu 19:54
İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" 18:42
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha 17:25
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! 17:09
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 16:57