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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet'i transfer listesine eklemişti. Futbolcunun kulübü Aston Villa’ya 4 milyon euro öneren ve büyük oranda anlaşan Trabzonspor yönetimi, yıldız futbolcunun menajeri Emile ile yapılacak görüşmede transferi olumlu bir şekilde bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Karadeniz devi, sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Burada kısa süre içerisinde 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Yönetim, Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra hemen tecrübeli oyuncunun kulübü Aston Villa kulübü ile masaya oturmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fırtına, 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Trezeguet için önce kiralama teklifinde bulunmuş, reddedilince de taksitler halinde ödenmek şartıyla 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

İngiliz ekibi 5 milyonda diretse de Karadeniz devi, bu transferde ikinci aşamaya geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Yönetim, oyuncunun menajeri Christian Emile'yi Türkiye'ye davet etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Emile'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüşmesi, transfer görüşmelerinde yaşanan olumlu sürece son noktayı koyması bekleniyor. Bu transfer için geri sayıma geçilmiş durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli futbolcu ile Abdullah Avcı görüntülü konuşmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

STEVEN GERRARD ONU DÜŞÜNMÜYOR

Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı.

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