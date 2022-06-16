TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Karadeniz devi, sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı.
Karadeniz devi, sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı.
Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı.
Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.
Burada kısa süre içerisinde 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilmişti.
Yönetim, Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra hemen tecrübeli oyuncunun kulübü Aston Villa kulübü ile masaya oturmuştu.
BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Fırtına, 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Trezeguet için önce kiralama teklifinde bulunmuş, reddedilince de taksitler halinde ödenmek şartıyla 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önermişti.
İngiliz ekibi 5 milyonda diretse de Karadeniz devi, bu transferde ikinci aşamaya geçti.
Yönetim, oyuncunun menajeri Christian Emile'yi Türkiye'ye davet etti.
Emile'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüşmesi, transfer görüşmelerinde yaşanan olumlu sürece son noktayı koyması bekleniyor. Bu transfer için geri sayıma geçilmiş durumda.
10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye çok sıcak baktığı öğrenildi.
Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli futbolcu ile Abdullah Avcı görüntülü konuşmuştu.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.
STEVEN GERRARD ONU DÜŞÜNMÜYOR
Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.
KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı.
Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.