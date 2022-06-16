Haberler Trabzonspor Trabzonspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni transferleri Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 22:57
Trabzonspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bir günde 4 transfer birden yaptı. Geçtiğimiz sezon Bologna'dan kiraladığı stoper Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, serbest statüdeki Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'da oynayan Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a gelen oyunculardan Larsen ve Doğucan Haspolat ile Eren Elmalı, özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti.

Futbolcuların bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig’e dünyaca ünlü golcüyü getiriyor! Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş yılın transferini Karagümrük yapıyor…
Antalya’da güneşi gören sahile koştu
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli...
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da!
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BATE Borisov - Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar! BATE Borisov - Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar! 22:49
F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam 22:29
TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! 22:19
Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... 21:39
Fenerbahçe çift mesai yaptı! Fenerbahçe çift mesai yaptı! 21:19
Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi 21:17
Daha Eski
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler 20:34
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular 20:02
F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun 19:56
Muslera üçüncü kez baba oldu Muslera üçüncü kez baba oldu 19:54
İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" 18:42
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha 17:25