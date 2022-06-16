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Trabzonspor'un yeni transferi Stryger Larsen İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Jens Stryger Larsen'i KAP'a bildirmesinin ardından oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Tecrübeli futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yöneticileri karşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:03 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:19
Trabzonspor'un yeni transferi Stryger Larsen İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Jens Stryger Larsen, Fırtına ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Larsen'i havalimanında Trabzonsporlu yöneticiler karşıladı.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

Stryger Larsen 21 Şubat 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giymektedir.

Danimarkalı sağ bek, Brondby IF formasıyla ilk maçına Kasım 2009'da FC Nordsjaelland karşısında çıkmıştır.

Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından Danimarka'daki en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilmiştir.

Oyuncu Trabzonspor'a ise İtalya Serie A ekibi Udinese'den transfer olmuştur.

Geçtiğimiz yıl Udinese formasıyla 12 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 1 asist yapmıştır.

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