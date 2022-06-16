Haberler Trabzonspor Son dakika: Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı!

Son dakika: Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı!

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Bordo mavililerin yıldızı, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:25 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:34
Son dakika: Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo mavililerden ayrıldığını resmen duyurdu.

Yıldız futbolcu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar."

"Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık."

"Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

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