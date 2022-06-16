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Forma satışı rekoru

Karadeniz devinde şampiyonluk coşkusu, forma ve ürün satışlarına da yansıdı. Tarihi sezonda forma satışı 270 bini geçti, kulüp rekoru kırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Forma satışı rekoru

Bordo-mavililer tarihi sezonda hem sahada hem kasada kazandı. 37 yıl sonra gelen şampiyonluk dünyanın dört bir tarafında kutlanmaya devam ederken, ürün ve forma satışlarında rekor kırıldı. Mayıs sonu itibarıyla TS Club cirosunun 200 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, hedeflenen rakamın da üstüne çıkıldı. Daha önce bir sezonda en fazla 85 milyon TL'lik ciro yapılmıştı. Şampiyonlukla birlikte bu gelir 2.5 katına ulaştı. Forma satışında ise 270 bin bandı aşıldı.

TEMMUZ BAŞINDA YENİLERİ GELİYOR

Daha önce 192 bin olan forma satış rekorunu aylar önce kıran Trabzonlu taraftarlar, yeni sezon formalarını ise önümüzdeki aydan itibaren alabilecek. Temmuzun başında 2 farklı formanın mağazalarda olacağı, ay sonuna doğru da 3. tasarımın görücüye çıkacağı belirtildi. Özel seri üretilen 61 adet şampiyonluk kupası ilerleyen süreçte satışa çıkacak.

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