TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.
Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.
Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı.
Fırtına Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda girişimlere başladı.
Fırtına'nın son olarak Glaskow Rangers forması giyen Borna Barisic için devreye girdiği ortaya çıkmıştı.
Fırtına'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'te ısrarlı olduğu belirtiliyor.
2018'den bu yana Glasgow'da top koşturan 29 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 6 milyon euro.
Kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Trabzonspor, İskoç ekibine teklif yaptı ama taraflar arasında maddi beklentiler farklı.
İskoçya basını, Karadeniz devinin 1.86 boyundaki savunmacı için ciddi girişimler yaptığını duyurdu.
2018'den bu yana Rangers'ta olan Barisic, 155 maça çıktı ve 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.
GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.
2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.