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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın raporları dahilinde transfer çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Avcı, bu transfer döneminde mutlaka sol bek alacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor'un gündemine aldığı son sol bek ise Borna Barisic oldu. Trabzonspor, Glasgow Rangers'ın 29 yaşındaki sol beki için resmi teklif yapmıştı. İskoç basını dün, bordo-mavili yönetimin çok ciddi girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Fırtına Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Fırtına'nın son olarak Glaskow Rangers forması giyen Borna Barisic için devreye girdiği ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Fırtına'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'te ısrarlı olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

2018'den bu yana Glasgow'da top koşturan 29 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 6 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Trabzonspor, İskoç ekibine teklif yaptı ama taraflar arasında maddi beklentiler farklı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

İskoçya basını, Karadeniz devinin 1.86 boyundaki savunmacı için ciddi girişimler yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

2018'den bu yana Rangers'ta olan Barisic, 155 maça çıktı ve 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic ısrarı!

2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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