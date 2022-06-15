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Yeniden Adam Nagy

Calciomercato, Abdullah Avcı’nın daha önce de istediği 26 yaşındaki orta sahanın Fırtına’ya transfer olabileceğini yazdı. Pisa ile görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Yeniden Adam Nagy

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ilk dönemlerde de istediği ancak transferi gerçekleştirilemeyen Adam Nagy yeniden bordo- mavili takımla anılıyor. İtalyan Calciomercato sitesi, İtalya Serie B'de Pisa kulübünde oynayan Macar orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazdı. Haberde önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü. Ancak 26 yaşındaki Macar yıldızın kulübü ile 3 yıllık daha sözleşmesi var ve bu nedenle Karadeniz devi bonservis bedeli ödemek durumunda. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan 1.78 boyundaki futbolcu, bir asist yaptı.

Bologna ile 3 sezon Serie A'da forma giyen Nagy, Macaristan Milli Takımı ile de 62 kez sahaya çıktı.

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