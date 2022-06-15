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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Jens Larsen ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer sağ bek mevkisi için Danimarkalı Jens Larsen ile anlaşmaya vardı. Ay sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Türkiye'ye davet edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 00:59 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 01:12
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Jens Larsen ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı.

Kadrosunu takviye ederek önümüzdeki sezonda şampiyonluk yarışı içerisinde yer almak isteyen bordo-mavili ekipte ilk transfer Jens Stryger Larsen olacak.

Danimarkalı sağ bek oyuncusu, İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyiyor. Bordo-mavililer, ay sonunda serbest statüye düşen Larsen ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu Türkiye'ye davet edildi.

Larsen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'tan Trabzonspor hakkında bilgi aldı.

Udinese ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 resmi maçta forma şansı buldu.

Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Larsen, 49 kez milli oldu ve 3 gol katkısı yaptı.

Asıl mevkisi sağ bek olan oyuncunun stoper ve sol bek bölgelerinde de görev yapabildiği biliniyor.

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