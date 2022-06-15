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İnanılmaz bir istatistik

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenildi. Bu periyotta, bordo-mavili takımla birlikte Süper Kupa'yı, ardından da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
İnanılmaz bir istatistik

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenildi. Bu periyotta, bordo-mavili takımla birlikte Süper Kupa'yı, ardından da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. 2016-17'de Başakşehir ile 34 maçta 73 puan elde eden başarılı hoca, bordo-mavili takımla 38 maçta 81 puan topladı.

EZELİ RAKİBİ FENER'İ YAKALADI

Bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Kanarya, 1967-68, 1969-70 ve 2013- 14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Abdullah Avcı'lı Fırtına, bu rekoru egale etti.

KUPAYI KALDIRMIŞTI

En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavili takım, 27 Ocak 2021'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı. Avcı bu kupanın takımı pozitif etkilediğini dile getirmişti

AVRUPA'NIN GEDİKLİSİ

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Geçen sezon ligi 4. bitirerek Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Karadeniz devi bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

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