TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Bordo-mavili ekip, Real Betis forması giyen stoper Marc Bartra için harekete geçti.
31 yaşındaki sağ ayaklı savunmacının kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi var.
1.84 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca dev takımlarda görev yaptı.
Karadeniz ekibinin, İspanyol futbolcu için Betis ile masaya oturacağı dile getiriliyor.
Real Betis ile toplam 146 maça çıkan Bartra, 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.
İspanya Milli Takımı'nda da 14 kez forma giydi.
BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
Espanyol altyapısından Barcelona'ya geçen Bartra, Barça forması ile 103 maça çıktı.
6 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.
2016'da 8 milyon euro bedelle Borissa Dortmund'a transfer olan İspanyol stoper, 2018'de 10.5 milyon euro'ya Betis'e geçti.
AVCI TRANSFER AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz gün transfer açıklamasında bulunmuştu. Avcı, "Geçen sene 3 ay önceden kamp yeri ve temas ettiğimiz oyuncular belliydi. Çok erken yol alındı.
Kimsenin kamp yeri belli değilken, bizim hazırdı. Bizim geçen seneden çok iyi bir iskeletimiz var.
Mevkisel olarak tespitlerimiz var. Bu sene de görüşmeler var.
Ama diğer kulüplerin de olduğu gibi gerçekleşmiş bir şey yok. Zaman daralıyor, bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Mevkisel olarak bölgeler belli.
Çalışmıyor değiliz, çalışıyoruz ama aldığımız koyduğumuz bir durum yok ama merak etmesinler. Transfer işleri belli olmaz. Bakarsınız 1-2 günde bitebilir." ifadelerini kullanmıştı.