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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarınaise hız verdi. Fırtına'da gündeme gelen son isim ise bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Bordo-mavili ekip, Real Betis forması giyen stoper Marc Bartra için harekete geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

31 yaşındaki sağ ayaklı savunmacının kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

1.84 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca dev takımlarda görev yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Karadeniz ekibinin, İspanyol futbolcu için Betis ile masaya oturacağı dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Real Betis ile toplam 146 maça çıkan Bartra, 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

İspanya Milli Takımı'nda da 14 kez forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Espanyol altyapısından Barcelona'ya geçen Bartra, Barça forması ile 103 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

6 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

2016'da 8 milyon euro bedelle Borissa Dortmund'a transfer olan İspanyol stoper, 2018'de 10.5 milyon euro'ya Betis'e geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

AVCI TRANSFER AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz gün transfer açıklamasında bulunmuştu. Avcı, "Geçen sene 3 ay önceden kamp yeri ve temas ettiğimiz oyuncular belliydi. Çok erken yol alındı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Kimsenin kamp yeri belli değilken, bizim hazırdı. Bizim geçen seneden çok iyi bir iskeletimiz var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Mevkisel olarak tespitlerimiz var. Bu sene de görüşmeler var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Ama diğer kulüplerin de olduğu gibi gerçekleşmiş bir şey yok. Zaman daralıyor, bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Mevkisel olarak bölgeler belli.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bartra bombası

Çalışmıyor değiliz, çalışıyoruz ama aldığımız koyduğumuz bir durum yok ama merak etmesinler. Transfer işleri belli olmaz. Bakarsınız 1-2 günde bitebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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