Uğurcan büyük bir parçamız

Avcı, Uğurcan Çakır için şunları söyledi: "Sonuçta burası ciddi kurum. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir. Bu normaldir. Harika bir kaptanlık yaptı bana göre bu sene. Hem davranışı, hem de iletişimi ile. Sonuçta altyapıdan yetişmiş, o deneyimi yaşamış, bu kaynaktan gelmiş. Bu sezon sakatlıklardan dolayı problem yaşadık. Bizi 'organizasyon' ayakta tuttu. Eksikler nedeniyle takım oyunda sallandığında Uğurcan devreye girdi. Uğurcan bizim önemli, büyük bir parçamız. Ama süreç nasıl, nedir çok bilgim yok. Gönderir misin, göndermez misin? Kulüp tarafı, oyuncu tarafı var. Birçok parametre mevcut. Göreceğiz."

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORUM

"Transfer etmek istediğimiz futbolcularla tabii ki konuşuyorum. Oyun felsefemi, yapmak istediklerini ayrıntılı anlatıyorum. Birçok görüşme yaptım ve gerekirse yine yapacağım. Sonuçta üçüncü şahıslar devreye girdiğinde bilgi kirliliği oluyor. "