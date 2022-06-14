TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

4 maçta 12 puan toplayan Yunan milli takımının Kosova ile oynadığı maçta Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas ve Siopis sahaya çıktı.
4 maçta 12 puan toplayan Yunan milli takımının Kosova ile oynadığı maçta Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas ve Siopis sahaya çıktı.
Yunanistan'ın 2-0 kazandığı maçta Bakasetas gol atamadı. Bordo mavili futbolcu milli takımda 4 maçta üç gole imza attı.
TALİPLER ARTIYOR
Yunan milli takımında bu oyuncunun çıkışı transferdeki taliplilerinin iştahını kabarttı.
Trabzonspor'un kapısı İtalyan kulüplerince şimdiden çalınmaya başladı.
AĞAOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas konusunda flaş bir açıklama yapmıştı.
Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor. Mukavelesinde 12 milyon euroluk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Gözler yönetimde olacak
Bakasetas'ın yükselen performansı Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti.
Trabzonspor'un geride kalan sezonda kazandığı şampiyonlukta da önemli pay sahibi olan oyuncu için en ciddi talibin ise İtalyan ekibi Fiorentina olduğu kaydedildi.
Fiorentina 9 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Kadroyu korumak isteyen ancak tatmin edici teklifler gelirse olası satışlara onay vermeyi düşünen bordo mavili yönetimin de böyle bir teklif karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.
FLAŞ JUVENTUS İDDİASI
İtalyan basınında Bakasetas için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi.
Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved'in Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Haberde Bakasetas'ın Uluslar Ligi'ndeki performansının Çek futbol adamını etkilediği yazıldı.
Bakasetas, Trabzonspor'da bu sezon 43 maça çıktı ve 9 gol 8 asistlikle şampiyonluğa önemli katkı vedi.
Yunan yıldızın bordo-mavili ekiple 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.