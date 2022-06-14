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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde Bakasetas için dünya devinin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 18:04
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

4 maçta 12 puan toplayan Yunan milli takımının Kosova ile oynadığı maçta Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas ve Siopis sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Yunanistan'ın 2-0 kazandığı maçta Bakasetas gol atamadı. Bordo mavili futbolcu milli takımda 4 maçta üç gole imza attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

TALİPLER ARTIYOR

Yunan milli takımında bu oyuncunun çıkışı transferdeki taliplilerinin iştahını kabarttı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Trabzonspor'un kapısı İtalyan kulüplerince şimdiden çalınmaya başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

AĞAOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas konusunda flaş bir açıklama yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor. Mukavelesinde 12 milyon euroluk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Gözler yönetimde olacak

Bakasetas'ın yükselen performansı Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Trabzonspor'un geride kalan sezonda kazandığı şampiyonlukta da önemli pay sahibi olan oyuncu için en ciddi talibin ise İtalyan ekibi Fiorentina olduğu kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Fiorentina 9 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Kadroyu korumak isteyen ancak tatmin edici teklifler gelirse olası satışlara onay vermeyi düşünen bordo mavili yönetimin de böyle bir teklif karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

FLAŞ JUVENTUS İDDİASI

İtalyan basınında Bakasetas için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved'in Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Haberde Bakasetas'ın Uluslar Ligi'ndeki performansının Çek futbol adamını etkilediği yazıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Bakasetas, Trabzonspor'da bu sezon 43 maça çıktı ve 9 gol 8 asistlikle şampiyonluğa önemli katkı vedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Yunan yıldızın bordo-mavili ekiple 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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