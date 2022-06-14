TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bakasetas için dünya devi devrede

Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor. Mukavelesinde 12 milyon euroluk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.