Ömür’e aşık olursunuz

"Aabdülkadir Ömür, çok özel bir oyuncu. Antrenmanda oynamak istediğini gördüğünüzde, aşık olursunuz. Ben onu çok seviyorum, ilk sene iyi oynarken sakatlandı, bu seneye de iyi başladı. Ama Galatasaray maçında onu oyundan çıkarmam gerektiğini düşündüm. Daha ikinci dakikada bunu hissettim. Ertesi gün 'Hayat bazen seni dibe vurur ama buradan kalkacak olan sensin ben de sana yardım edeceğim' dedim."
"Aabdülkadir Ömür, çok özel bir oyuncu. Antrenmanda oynamak istediğini gördüğünüzde, aşık olursunuz. Ben onu çok seviyorum, ilk sene iyi oynarken sakatlandı, bu seneye de iyi başladı. Ama Galatasaray maçında onu oyundan çıkarmam gerektiğini düşündüm. Daha ikinci dakikada bunu hissettim. Ertesi gün 'Hayat bazen seni dibe vurur ama buradan kalkacak olan sensin ben de sana yardım edeceğim' dedim."