Haberler Trabzonspor Nwakaeme’ye haber yolladım

Nwakaeme’ye haber yolladım

"Geçtiğimiz sezon Djaniny gitmek istiyordu. Riva'daydık ve karşıma dikilip 'Gitmek istiyorum' dedi. Konuştum ve ikna ettim. Sözleşmesi biten Nwakaeme ile de defalarca görüştüm. Hatta kendisini evime çağırdım, orada da görüştük. Yönetim ile görüşmelere devam ediyor. Süreç devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Nwakaeme’ye haber yolladım

"Geçtiğimiz sezon Djaniny gitmek istiyordu. Riva'daydık ve karşıma dikilip 'Gitmek istiyorum' dedi. Konuştum ve ikna ettim. Sözleşmesi biten Nwakaeme ile de defalarca görüştüm. Hatta kendisini evime çağırdım, orada da görüştük. Yönetim ile görüşmelere devam ediyor. Süreç devam ediyor. Hatta ülkesinde ayak tenisi oynuyordu, haber gönderdim 'Nasıl iyi mi' diye. Çok mutlu olmuş. Ben kalmasını isterim. Umarım bizimle devam edecektir. Ben de bekliyorum."

BİR ŞAMPİYONLUK BİZE YETMEZ

Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunun için gerekli donelere de fazlasıyla sahibiz."

ALTYAPIDA DEVRİM

"Altyapı hocalarını haftalık bizimle beraber eğitime alıyorum. Bir futbol takımının müsabakaya nasıl hazırlandığını, bizimle beraber toplantıda, analiz toplantısında her şeyin içinde oluyor. Duran topta, hücum toplantısında... Bu sene de biraz daha antrenörleri teker teker yanımıza alacağız. Her hafta değişecek.

ERTUĞRUL DOĞAN BENİ RAHATLATTI

"Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Gerçekten yaptıkları ile beni rahatlattı. Tam bir Trabzonspor aşığı. Böyle yöneticiler teknik adamları rahatlatır. Çok çalışkan"

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