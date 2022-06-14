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Avrupa farklı biz farklı

İkincilik ülkemizde maalesef itibarsızlaştırıyor. Tabela var mı, yok mu? Kupa, sonuç. Ben Avrupa radarına takılan bir teknik adam olarak söylüyorum, Avrupa'da teknik direktörü; oynattığı oyun, oyun esnekliğin var mı, oyuna ve futbolcuya ne değer katıyorsun? Bu şekilde değerlendiriyor. Bu ülkede kavga etmiyorsan 'çok efendi adam' diyorlar. Ben oyunu konuşuyorum ve bunu konuşmaya devam edeceğim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Avrupa farklı biz farklı

İkincilik ülkemizde maalesef itibarsızlaştırıyor. Tabela var mı, yok mu? Kupa, sonuç. Ben Avrupa radarına takılan bir teknik adam olarak söylüyorum, Avrupa'da teknik direktörü; oynattığı oyun, oyun esnekliğin var mı, oyuna ve futbolcuya ne değer katıyorsun? Bu şekilde değerlendiriyor. Bu ülkede kavga etmiyorsan 'çok efendi adam' diyorlar. Ben oyunu konuşuyorum ve bunu konuşmaya devam edeceğim.

TRENİ KAÇIRDIM

Şimdi genç hocalar var, tecrübeliler var. Ben tam arada kaldım. Bu nedenle yurt dışına gitme trenini kaçırdım diye düşünüyorum. Tabii ki gençlerin önü daha açık.

PALUT BAŞARISIZ SAYILACAK

İlhan Palut'u başarısız sayabilir miyiz? Belli bir felsefesi var ve ben çok beğeniyorum. Ama inanın 2-3 sene daha lig ikincisi olsun başarısız sayılacak.

7 SENEDİR ZIRVEDEYİM

Son 7 yılda en çok puan alan hocayım. Bu sezonki istatistiklere baktığımızda ya Trabzonspor ya da Başakşehir en önde. Bu beni gerçekten gururlandırıyor.

BİLGİN YOKSA OYUNCU SORGULAR

Yeni jenerasyon hocayı sorguluyor. Eğer bilgin, istatistiksel ayrıntıların yoksa seni sorgular. Şimdiki futbolcular savunmada, hücumda nasıl oynayacağını bilmek istiyor. Futbolcuyu ikna etmen gerek.

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİK

"O daha belli değil. Ne benimle ne de kulüple alakalı. Özel bir durumla alakalı. Daha belli değil. Konuşacağız, ona göre karar vereceğiz. Bir-iki gün içinde belli olur."

7 YILDIR BİZİMKİLER KORUYOR

"Son 7 senedir Milli Takım kalesini Avcı'nın kaleci departmanının çalıştırdığı isimler koruyor. Volkan Babacan, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Ekibime teşekkür ederim."

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