Hocayla konuştum gelecek!

Bordo-mavili takımın, Cornelius'un vatandaşları Jens Stryger Larsen ve Christian Eriksen ile ilgilenmesi Danimarka Milli Takımı kampında da konuşuluyor... Önceki gün kampa giden Trabzonsporlu taraftarlar, Cornelius'a "Larsen'i alıyor muyuz?" diye sordu. Cornelius ise bu soruya espriyle karışık, "Zaten bonservissiz. Hocayla konuştum alacak" yanıtını verdi...
Bordo-mavili takımın, Cornelius'un vatandaşları Jens Stryger Larsen ve Christian Eriksen ile ilgilenmesi Danimarka Milli Takımı kampında da konuşuluyor... Önceki gün kampa giden Trabzonsporlu taraftarlar, Cornelius'a "Larsen'i alıyor muyuz?" diye sordu. Cornelius ise bu soruya espriyle karışık, "Zaten bonservissiz. Hocayla konuştum alacak" yanıtını verdi... Taraftarlar resim çektirdikleri Larsen'e de, "Trabzon'a transfer olduğunu açıkla, kimseye söylemem" dedi. Gülümseyen Larsen, "Cornelius ile çok iyi anlaşıyorum. Onunla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim" ifadelerini kullandı.