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Dorukhan fırtınası

UEFA Uluslar Ligi'nde Dorukhan Toköz fırtınası esti... Bordo-mavili futbolcu, A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 'maçın adamı' seçildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Dorukhan fırtınası
UEFA Uluslar Ligi'nde Dorukhan Toköz fırtınası esti... Bordo-mavili futbolcu, A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 'maçın adamı' seçildi. 81 dakika sahada kalan 26 yaşındaki ön libero; 1 asist, 14 ikili mücadele kazanma ve 12 top çalma ile fark yarattı. Orta sahada görev yapan ve maçın en tempolu ismi olan Dorukhan'ı bordomavili kurmayların da tebrik ettiği öğrenildi... Dorukhan, Trabzonspor'da bu sezon sergilediği başarılı performansın ardından uzun süre sonra yeniden ayyıldızlı ekibe seçilmeyi başarmıştı...
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