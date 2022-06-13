Cornelius size yeter

Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Christian Eriksen'e de bir Trabzonspor taraftarı, "Eriksen, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusunu yöneltti. Yıldız isim, "Sizde Cornelius var. O size yeter" cevabını verdi.
Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Christian Eriksen'e de bir Trabzonspor taraftarı, "Eriksen, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusunu yöneltti. Yıldız isim, "Sizde Cornelius var. O size yeter" cevabını verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.