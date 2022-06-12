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Trezeguet heyecanı

Fırtına’nın radarındaki Trezeguet’nin doktoru, Trabzonspor’u etiketledi. Mısırlı yıldız, teşekkür etti... Taraftar heyecanlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Trezeguet heyecanı

Süper Lig'de başta Trabzonspor olmak üzere birçok takımla adı anılan Trezeguet'nin doktorundan dikkat çeken bir hareket geldi... Mısırlı oyuncunun doktoru Mohamed Mahrous sosyal medya hesabından dün bir paylaşım yayınladı. Mahrous'un paylaşımına "Trabzonspor'u etiketlemesi" bordomavili taraftarları heyecanlandırdı. Trezeguet bu paylaşıma, "Teşekkür ederim doktor" yorumunu yaptı... Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin hala imza atmaması nedeniyle sol kanat için alternatif arayışına başladı. Trezeguet de adaylar arasında yer alıyor. Yönetimin, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DE 10 GOL KATKISI

Medipol Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Trezeguet, 13 Süper Lig maçında 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. Bonservisi Aston Villa'da olan oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. İngiliz ekibinin bu nedenle satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

2019 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya giden Trezeguet, İstanbul ekibinde de 71 maçta 25 gol+18 asist gibi parlak rakamlar yakalamıştı.

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