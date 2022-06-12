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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım, stoper hattına takviye için gündemine aldığı Jerome Boateng'de ilerleme sağlayamadı. Oyuncunun menajerinden de sürpriz bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 14:51
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Fırtına'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de stoper mevkisi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Trabzonspor tecrübeli stoper Jerome Boateng'in kadrosuna katmak için Lyon'a oyuncuyu kiralamak için teklif yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Ancak aradan geçen zaman içerisinde henüz oyuncunun transferindeki belirsizlik ortadan kalkmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Takvim'de yer alan habere göre Lyon'a oyuncuyu sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, bu süre içerisinde görüştüğü alternatif isimlerle de anlaşma sağlayamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Boateng ise MLS başta olmak üzere birçok kulüple temaslarını sürdürürken oyuncunun menajeri Lyon'da da kalabileceklerini söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Yönetimin Boateng dışında aynı bölge için alternatif isimlerle de temasları sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Fırtına'nın istediği Atletico Madrid'li Felipe ise kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Trabzonspor, stoper transferini ay sonuna kadar sonuçlandırmayı planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

JEROME BOATENG KİMDİR?

3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Kariyerine Hertha Berlin altyapısında başladı.

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