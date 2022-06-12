TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Boateng belirsizliği! Menajeri...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Fırtına'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de stoper mevkisi...
Trabzonspor tecrübeli stoper Jerome Boateng'in kadrosuna katmak için Lyon'a oyuncuyu kiralamak için teklif yapmıştı.
Ancak aradan geçen zaman içerisinde henüz oyuncunun transferindeki belirsizlik ortadan kalkmadı.
Takvim'de yer alan habere göre Lyon'a oyuncuyu sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, bu süre içerisinde görüştüğü alternatif isimlerle de anlaşma sağlayamadı.
Boateng ise MLS başta olmak üzere birçok kulüple temaslarını sürdürürken oyuncunun menajeri Lyon'da da kalabileceklerini söyledi.
Yönetimin Boateng dışında aynı bölge için alternatif isimlerle de temasları sürüyor.
Fırtına'nın istediği Atletico Madrid'li Felipe ise kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Trabzonspor, stoper transferini ay sonuna kadar sonuçlandırmayı planlıyor.
JEROME BOATENG KİMDİR?
3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Hertha Berlin altyapısında başladı.
Hamburg, Manchester City, Bayern Münih ve Olympique Lyon gibi takımlarda forma giydi.
Almanya Milli Takımı ile 76 karşılaşmada görev alan Boateng, 1 gol kaydetti.
Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...