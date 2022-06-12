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Bakasetas’ı tutamayız!

Fiorentina'nın Bakasetas'a ilgisi sürüyor... Ahmet Ağaoğlu, "Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor" dediği yıldız oyuncu için, "Bakasetas'ın mukavelesinde 12 milyon euro'luk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok" yorumu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Bakasetas’ı tutamayız!
Fiorentina'nın Bakasetas'a ilgisi sürüyor... Ahmet Ağaoğlu, "Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor" dediği yıldız oyuncu için, "Bakasetas'ın mukavelesinde 12 milyon euro'luk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok" yorumu yaptı.
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