Ahmet Ağaoğlu: İsimler bende

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Skorer TV'ye konuk oldu... Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında, "Listemizde bütçeye uygun iyi isimler var. Kesinlikle isim vermeyeceğim. Gerçekleşince görürsünüz" dedi. Başkan şöyle devam etti: "Boateng var, evet. Onlar iki kardeş biliyorsunuz. Birisi Almanya'da yaşıyor, diğeri de ülkesine geri döndü galiba. Boateng ile birlikte kaç oyuncunun ismi bizle özdeşleştirildi. Her sene bir sürü oyuncu ile görüştüğümüz söyleniyor. Geçen yıl bizim gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerin medyada yer bulması ile bizim transferi gerçekleştirme süremiz 1 haftaydı. Onlarca oyuncunun ismi geçmişti ama alakası olmayanlarla imzaladık."

NWAKAEME'YE EN YÜKSEK TEKLİF

Transferi yılan hikayesine dönen Anthony Nwakaeme'ye en yüksek teklifi yaptıklarını yineleyen Başkan Ağaoğlu: "Anthony Nwakaeme ile alakalı, kendisine yapı içerisindeki en yüksek maaşı teklif ettik. Bize göre yapabileceğimiz en yüksek teklif. Kendisinden cevap bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta bu."

10 DAKİKA KOPTUM

Şampiyonluğu resmileştirdikleri Antalya maçında yaşadıklarını anlatan Ağaoğlu, "Orada 15 dakikalık bir süreç var. Duygu seli. Hakemin bitiş düdüğü ile yıllardır o şampiyonluğu isteyen taraftarın beklentisinin gerçekleştiğini görmek, sorumluluk üstlenmiş biri olarak, bir 10 dakika koptum ben" dedi.

AVRUPA TEBRİK ETTİ

Şampiyonluk kutlamaları için Avrupa'dan birçok kişinin aradığını belirten Ağaoğlu, "İlk tebrik PSG başkanından geldi. Kopenhag, Belçika, İtalya'dan aradılar. En fazla etkilenen İspanya Golf Federasyonu Başkanı oldu. Tesadüfen görüntüleri görüyor, ne bu diye bakıyor. Ertesi gün aradı tebrik etti... Onun tadı farklı" dedi.