TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.
Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.
Bordo-mavililer sürpriz bir isim için daha devreye girdi.
Fırtına için İskoçya'dan flaş bir iddia gündeme geldi: Borna Barisic.
Fırtına'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Hırvat yıldızı renklerine bağlamak üzere olduğu öne sürüldü.
2018'den bu yana Glasgow'da top koşturan 29 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Trabzonspor'un önerdiği bonservis ücreti netleşmedi ama İskoç basınında yer alan haberlerde teklifin kabul edilebilir seviyede olduğuna vurgu yapıldı.
Bordomavili kurmaylar da Barisic'e olan ilgiyi doğrularken, pazarlıklar devam ediyor.
GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.
2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Hırvatistan Milli Takım forması 26 kez giyen Barisic, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
Glasgow Rangers'ta top koşturuyor ve 10 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.
1.86 boyunda olan Barisic, sol ayağını kullanıyor.