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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sol bek transferi için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya basını, Trabzonspor'un Borna Barisic için devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Bordo-mavililer sürpriz bir isim için daha devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Fırtına için İskoçya'dan flaş bir iddia gündeme geldi: Borna Barisic.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Fırtına'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Hırvat yıldızı renklerine bağlamak üzere olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

2018'den bu yana Glasgow'da top koşturan 29 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Trabzonspor'un önerdiği bonservis ücreti netleşmedi ama İskoç basınında yer alan haberlerde teklifin kabul edilebilir seviyede olduğuna vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Bordomavili kurmaylar da Barisic'e olan ilgiyi doğrularken, pazarlıklar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Hırvatistan Milli Takım forması 26 kez giyen Barisic, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

Glasgow Rangers'ta top koşturuyor ve 10 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERi: Fırtına'da sol bek için son aday Borna Barisic!

1.86 boyunda olan Barisic, sol ayağını kullanıyor.

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